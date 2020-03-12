Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе певицы Лолиты Милявской с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Причиной такого решения стало то, что в заседании не смог участвовать адвокат звезды эстрады: Сергей Жорин находится в карантине из-за коронавируса.
Отложить рассмотрение дела попросили представители Милявской. Оказалось, что в начале марта Жорин вернулся из Италии и пока что ограничен в перемещениях.
Новое заседание назначено на 27 марта,
Ранее NEWS.ru писал, что певица торопит адвокатов с бракоразводным процессом. Ей не терпится официально расстаться с пока ещё официальным супругом.
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