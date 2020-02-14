Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Лолита Милявская заявила, что в ближайшее время не намерена вновь связывать себя узами брака. Об этом она сообщила поклонникам во время концерта, организованного телеканалом МУЗ-ТВ.

Сейчас звезда эстрады находится в процессе развода со своим пятым супругом фитнес-тренером Дмитрием Ивановым.

Замуж — ни в коем случае! Опять у плиты стоять, борщи варить? Ну уж нет, дайте мне нагуляться!приводит слова Милявской Teleprogramma.pro.

Несмотря на столь категоричную позицию артистки, её новый почитатель продолжает оказывать знаки внимания. На День святого Валентина, по словам певицы, он подарил кольцо с бриллиантом. Однако Лолита подчеркнула, что украшение не помолвочное, и даже пожурила воздыхателя: оно оказалось не вполне по размеру.

В ответ, по словам исполнительницы, она ничего не дарила. Её новый поклонник — самодостаточный человек, поэтому ему хватит и одеколона, уверена певица.

Ранее, как писал NEWS.ru, Милявская рассказала о своём новом мужчине. Не раскрывая его личность, она сообщила, что мужчина «занимает серьёзную должность», но является непубличным человеком.

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