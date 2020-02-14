https://static.news.ru/photo/8d7d1a16-4fca-11ea-a3bd-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Лолита Милявская заявила, что в ближайшее время не намерена вновь связывать себя узами брака. Об этом она сообщила поклонникам во время концерта, организованного телеканалом МУЗ-ТВ.

Сейчас звезда эстрады находится в процессе развода со своим пятым супругом фитнес-тренером Дмитрием Ивановым.

Замуж — ни в коем случае! Опять у плиты стоять, борщи варить? Ну уж нет, дайте мне нагуляться! — приводит слова Милявской Teleprogramma.pro.

Несмотря на столь категоричную позицию артистки, её новый почитатель продолжает оказывать знаки внимания. На День святого Валентина, по словам певицы, он подарил кольцо с бриллиантом. Однако Лолита подчеркнула, что украшение не помолвочное, и даже пожурила воздыхателя: оно оказалось не вполне по размеру.

В ответ, по словам исполнительницы, она ничего не дарила. Её новый поклонник — самодостаточный человек, поэтому ему хватит и одеколона, уверена певица.

Ранее, как писал NEWS.ru, Милявская рассказала о своём новом мужчине. Не раскрывая его личность, она сообщила, что мужчина «занимает серьёзную должность», но является непубличным человеком.