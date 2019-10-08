https://static.news.ru/photo/94747622-ea10-11e9-b9c6-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин рассказал подробности судебного процесса певицы по её иску к продюсеру Елене Кипер. Лолита и музыкальная продюсерская компания «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» не поделили авторские права.

Дело длится уже более года, суть претензий сводится к каталогу песен, права на которые артистка не отчуждала и не подписывала никаких договоров. Тем не менее компания представила в суд документы, якобы подписанные певицей, которые в итоге оказались поддельными, сообщает РЕН ТВ.

Речь идёт о таких песнях, как «На „Титанике“», «Ты моё море», «Чудо чудное», которые выпустила продюсерская компания. Проверку по подозрению в мошенничестве ведут сотрудники МВД.

С Еленой Кипер Лолита работала 10 лет, продюсер написала для неё такой хит, как «Ориентация Север» и создала клип «На скотч».

Ранее News.ru сообщал, что Первый канал выплатит 50 тысяч рублей за незаконное использование песни «На „Титанике“» Лолиты Милявской в телешоу «Голос». Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы.