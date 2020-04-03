Лолита Милявская решила не сажать пятого супруга в тюрьму

https://static.news.ru/photo/1ce33786-75d1-11ea-8f9c-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: АГН «Москва»

Певица Лолита Милявская призналась, что у неё есть доказательства противоправных действий её пятого супруга, после которых он с наибольшей долей вероятности окажется в тюрьме.

При этом артистка добавила, что не будет привлекать сотрудников правоохранительных органов к разборкам с Дмитрием Ивановым. Милявская считает, что он слабый и не выживет в тюрьме.

Он настолько слабый, что за секунду будет девочкой в тюрьме. Брать на себя грех я не хочу. Со своей стороны я просто сделала всё, чтобы человек понял. Хотя нет, он не поймёт, — отметила звезда в эфире шоу «А поговорить?».

Милявская подчеркнула, что с момента подачи заявления на расторжение брака со спортсменом они ни разу не общалась.

Ранее NEWS.ru писал, что певица торопит адвокатов с бракоразводным процессом. Ей не терпится официально расстаться с пока ещё официальным супругом.