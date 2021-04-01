Лобода заразилась коронавирусной инфекцией

https://static.news.ru/photo/19927a5c-92fd-11eb-95cc-96000091f725_660.jpg Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

38-летняя украинская певица Светлана Лобода рассказала подписчикам в Instagram, что заразилась коронавирусной инфекцией. Предстоящий концерт отменён.

Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат, — отметила артистка.

Она подчеркнула, что всячески пыталась оберегать себя, но всё равно заболела. Певица пожелала фанатам беречь себя и своих близких и отметила, что отменённый концерт обязательно состоится в другую дату.

Ранее коронавирусную инфекцию подхватила певица Наталья Подольская. Первые признаки недомогания она почувствовала в феврале 2021 года. Девушка пояснила, что была очень осторожна и практически не выходила из дома, но тем не менее заболела.

COVID-19 не обошёл стороной семью продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии. Пара перенесла заболевание в Дубае. Пригожин даже попал в больницу, где находился в тяжёлом состоянии восемь дней. У Валерии коронавирус протекал в лёгкой форме.

Как писал NEWS.ru, американская певица Pink отдала $1 млн на борьбу с пандемией. Артистка переболела вместе со своим трёхлетним сыном в 2020 году. Перенесённое заболевание побудило её финансово помочь медицинским учреждениям, противостоящим вирусу.