Лишившаяся миллионов Успенская написала завещание

https://static.news.ru/photo/f6c365f6-c1da-11eb-bf88-96000091f725_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Певица Любовь Успенская, которая лишилась половины от 400-миллионого состояния, решила написать завещание, сообщила её адвокат Елена Сенина в программе «Звёзды сошлись» на НТВ.

Она объяснила, что артистка и её супруг, бизнесмен Александр Плаксин должны наследовать имущество друг друга при отсутствии завещания.

Когда Любовь поняла, что Александр недоговороспособен, когда он пять раз не ответил на предложение начать переговоры, она по моему настоянию оформила завещание, — уточнила адвокат.

По её словам, бизнесмен отсудил у Успенской 200 млн рублей и в тайне от жены переписал на себя квартиру в Лос-Анджелесе. Артистка долго пыталась наладить диалог с Плаксиным, а теперь она намерена отправить его в тюрьму.

Ранее Любовь Успенская заявила, что её супруг всегда был способен на самые низкие поступки. Звезда, рассказывая о подлости возлюбленного, отметила, что муж пытался настроить против неё собственную дочь. Сейчас же мужчина пытается лишить её дорогостоящей недвижимости.

Певица решила развестись с мужем. В ответ Плаксин захотел забрать себе половину совместно нажитого имущества. Его адвокат Карина Дюваль сообщила, что суд встал на сторону мужчины. Плаксин прислал артистке документы с требованием о разделе имущества. В первую очередь он претендует на загородный дом артистки. Кроме того, он уже оформил на себя квартиру в США, за которую королева шансона исправно 20 лет платила ипотеку.