Лидер группы «7Б» рассказал, за что «очень сложно» прощать друзей

https://static.news.ru/photo/0ab1b2ea-c927-11eb-8af3-96000091f725_660.jpg Иван Демьян Фото: demyan7b/vk.com

Международный день друзей отмечается ежегодно 9 июня. По словам лидера российской рок-группы «7Б» Ивана Демьяна, сложнее всего их прощать за предательство, «когда тебя подвели». В разговоре с NEWS.ru музыкант отметил, не всегда дружба измеряется годами — иногда оцениваются именно поступки людей и общие интересы.

Недоверие, что-то произошло между людьми где-то. Тебя предали, подвели. В таком случае только, как я понимаю, очень сложно простить. Хотя, как говорит Господь, нужно уметь прощать всех и всё. Тогда и человеку будет полегче, — считает музыкант.

Вокалист добавил, что в современном мире, тем не менее, можно найти хороших друзей, достаточно «оглянуться вокруг себя, и всегда такие люди найдутся».

Обязательно верить в эту дружбу, самим быть таким, каким ты хочешь, чтобы к тебе относились, — резюмировал солист.

Накануне солистка российской рок-группы «Слот» Дария Ставрович в разговоре с NEWS.ru рассказала, как коллектив пережил начало пандемии COVID-19. По её словам, двое в команде переболели коронавирусом, а один гитарист вакцинировался. Исполнительница призналась, что «первые месяцы получала кайф» на карантине: перенастроила график и занялась самообразованием.

Ранее солист Lumen Рустем Булатов сообщил NEWS.ru, что все девять музыкантов группы, выступающие на гастролях, переболели COVID-19. Вакцинироваться они планируют ближе к осеннему туру. Сейчас с выступлениями «нет никаких проблем», за 1,5 месяца Lumen дали свыше 20 концертов, а во время вспышки инфекции занимались новым альбомом «Покажите Солнце», добавил вокалист.