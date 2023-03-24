Личная гримерка и кальян: визажист раскрыла секреты популярных артисток Звездный визажист Алиева рассказала о работе с Анной Асти и Клавой Кокой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Асти

Звездный визажист Симэла Алиева, начинавшая свою карьеру на проекте «Дом-2», где делала макияж участникам и ведущим, работает в Саратове и готовит к концертам популярных артистов. Она рассказала KP.RU, что выступления в городе проходят в театрах, цирках и Ледовом дворце, так как профессиональной площадки для этого нет. В связи с этим порой возникают сложности, как это произошло с певицей Анной Асти, которая дала свой первый сольный концерт после распада группы в Саратове. Алиева пояснила, что райдер звезды очень скромный, но включает в себя личную гримерку с профессиональным столом, которого в Ледовом дворце нет.

Единственным условием Асти было наличие гримерки с профессиональным столиком, но в Ледовом дворце таких попросту нет. В итоге я наняла «Газель» и привезла профессиональный гримерный столик с зеркалом, светом и всем необходимым, — пояснила визажист.

По словам Алиевой, подготовка к концерту прошла хорошо. Артистка выбрала минимальный макияж, так как выступает вживую, а с большим количеством косметики на лице петь сложно. Визажист рассказала, что ее впечатлило отсутствие пафоса и работоспособность Асти — даже во время нанесения макияжа она была чем-то занята.

Поработать с Клавой Кокой у Алиевой не получилось. Визажист рассказала, что она познакомилась с певицей, но макияж артистка нанесла себе сама, так как предпочла выспаться перед выступлением. Правда, после концерта уставшая Кока захотела покурить кальян и рассказала о своем желании визажисту.

Когда после концерта она вдруг сказала: «Вот бы сейчас покурить калик», я повезла ее в самый дорогой ресторан, где лучший кальян и лучшая еда. Конечно, я позвонила и сразу предупредила, что приеду с артисткой, она уставшая и голодная — никаких автографов и фото со звездой, — поделилась визажист.

Она рассказала, что они хорошо провели время и быстро нашли общий язык. Алиева также отметила, что и она, и певица обе родом из Екатеринбурга. Визажист поделилась, что после ресторана повезла Коку кататься на своем спортивном автомобиле.

Ранее стал известен райдер МакSим на концерте в Сочи, на котором певица потеряла сознание. Артистка оказалась нетребовательна к организаторам и попросила полезные закуски, соевое молоко и три гримерки — для себя и своей команды.