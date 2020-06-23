«Лежала вся в трубках»: Вовк объяснила, почему у неё нет детей

https://static.news.ru/photo/09870b06-b53f-11ea-8ef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярная советская и российская телеведущая Ангелина Вовк ответила на вопрос, который многих интересует уже много лет. Звезда отечественного телевидения рассказала, почему у неё нет наследников.

Причина, как рассказала Вовк, кроется в том, что в юности она попала в больницу с внематочной беременностью и чуть не умерла. Ведущая даже пережила клиническую смерть, а врачи в тот момент поставили на ней крест.

По словам Вовк, она почувствовала себя плохо на съёмках «Голубого огонька». Из студии её сразу увезли в больницу.

Врач посмотрел на меня и сделал надрез в области живота. У меня было затуманенное сознание, ничего не понимала. Я была на грани жизни и смерти. Это была внематочная беременность. Это было ужасно. Я лежала вся в трубках. В носу, во рту. Я похудела за короткий промежуток времени на 20 килограммов, — поделилась Вовк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

По словам телеведущей, на протяжении нескольких месяцев ей пришлось питаться через трубки, а врачи думали, что она не выживет.

Как писал NEWS.ru, ранее продюсер объяснила развод Гарика Харламова и Кристины Асмус.