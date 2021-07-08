«Лезет под кожу: Меладзе объяснил неприязнь к Борису Корчевникову

Российский певец Валерий Меладзе объяснил в интервью телеведущей Ксении Собчак неприязнь к её коллеге — Борису Корчевникову. По его словам, под «мягкой личиной» журналиста скрывается желание «залезть под кожу». Выпуск доступен на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Он (Борис Корчевников. — NEWS.ru) с таким удовольствием все эти подробности смакует. Я не поменяю своего мнения. Понимаю, что работа такая, но он явно делает это с кайфом, — отметил Меладзе.

Собчак поинтересовалась у музыканта, от кого, по его мнению, необходимо оградить подрастающее поколение. Он назвал именно Корчевникова, а не, например, блогера Даню Милохина.

Тот же Милохин повзрослеет, изменится и будет достойным человеком. А Корчевников уже вырос, — резюмировал Меладзе.

Гостями шоу Корчевникова «Судьба человека» на «России 1» стали экс-супруга Меладзе Ирина и исполнительница Ани Лорак. Последняя вызвала скандал, рассказав об отношениях с братом продюсера — Константином Меладзе. Нашумевшее заявление Валерий Меладзе также прокомментировал в беседе с Собчак.

Он заявил, что его брат Константин уважительно относится к женщинам. А скандалы возникают из-за того, что некоторые дамы пытаются пиариться на нём. Певец подчеркнул готовность всегда и во всём поддерживать родственника и отметил, что даёт «голову на отсечение»: никакого харассмента «быть не могло».

Ранее сообщалось, что российский певец Валерий Меладзе прокомментировал скандал с телеведущим Владимиром Познером, который со скандалом покинул Грузию после празднования своего 87-летия. В интервью Ксении Собчак Меладзе отметил, что ему не стыдно за грузин, вопросы у него только к той группе националистов, которые пришли осаждать гостиницу Познера.