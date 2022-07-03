«Лесоповал и телогрейка»: Данко рассказал, что ждёт Галкина в России Певец Данко назвал тюрьму перспективой Галкина в России

Певец Данко (Александр Фадеев) заявил, что уехавшего в Израиль Максима Галкина ожидает тюремный срок в России в случае его возвращения. По мнению артиста, экс-ведущий может получить 15 лет срока за дискредитацию войск РФ, пишет Teleprogramma.pro.

Тюремный срок сбежавший шоумен заслуживает ещё и за предательство и поливание грязью страны, которая много лет обеспечивала ему шикарные условия жизни и простор для творчества, считает певец.

Тюрьма его ожидает, потому что на него в общем, завели дело, по которому дадут лет 15. Поэтому будущее у этого артиста такое: телогреечка, лесоповал. А на зоне Максим будет развлекать зэков. Ну так юморист удрал и там наговорил себе на срок, — заключил Данко.

Артист уверен, что своими действиями Галкирн «потопил» не только себя, но и свою супругу Аллу Пугачёву. Данко считает, что молодой муж всё это время «экспроприировал и монополизировал» певицу и сейчас продолдает её «удерживать».

Она как артист просто умерла, я не знаю, что он с ней сделал. Вот и сейчас, как мне кажется, Алла Борисовна вообще в таком легком недоумении, — искренне возмущён Данко.

Ранее российский блогер Гаспар Авакян сообщил, что публикации комика Максима Галкина посчитали экстремистскими в главном управлении по противодействию экстремизму МВД. Он распространял фейки о российской армии.