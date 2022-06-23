Галкина проверят на экстремизм из-за фейков про ВС РФ

Фото: соцсети

Публикации комика Максима Галкина посчитали экстремистскими в главном управлении по противодействию экстремизму МВД. Он распространял фейки о российской армии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на российского блогера Гаспара Авакяна, который опубликовал у себя в соцсетях соответствующее уведомление. Именно Авакян пожаловался в полицию на посты Галкина.

В документе говорится, что МВД нашло признаки распространения заведомо ложной информации об армии РФ (часть 1 статьи 207.3 УК РФ) в постах комика. Однако издание пишет, что ведомству не удалось оперативно прокомментировать заявление блогера.

В документе указано, что обращение Гаспара Авакяна о возможном преступлении перенаправлено в региональное управление Следственного комитета России, — пишет «Коммерсант».

Максим Галкин покинул Россию вместе с семьёй в марте. В начале июня юморист дал концерт в Израиле на русском языке, на котором решил пошутить про спецоперацию на Украине и вступление Швеции в НАТО. Он высмеял требование России от украинских властей по невступлению в Североатлантический альянс, а также тот факт, что россиянам теперь придётся менять некоторые шведские названия.