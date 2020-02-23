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Музыкант Александр Маршал во время разговора с журналистами рассказал о своём отношении к творчеству певиц Ольги Бузовой и Светланы Лободы. По словам бывшего солиста рок-группы «Парк Горького», он такую музыку не слушает.

Несмотря на это, Маршал воздержался от критики творчества исполнительниц. Он заявил, что рост их популярности невозможно остановить, ведь «молодёжи нравится». Представитель СМИ во время беседы с Маршалом вспомнил высказывание композитора...