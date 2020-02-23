https://static.news.ru/photo/4e25ae7a-5621-11ea-b21d-fa163e074e61_660.jpg Лев ЛещенкоФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Матерные слова должны употребляться по делу. В противном случае, если это происходит откровенно, наличие в речи человека нецензурной лексики звучит просто грязно. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Певец в контексте беседы упомянул о телевизионном проекте «Музыкалити». По словам Лещенко, в нём участвуют матерящиеся молодые люди.
Сам артист признался, что тоже может нецензурно выругаться. Например, вместо слова «обалденно» Лещенко иногда позволяет себе сказать матерное слово. Такое поведение певец «грязным» не считает.
Грязно, когда это происходит откровенно. И когда это действия, а не слова, — цитирует Лещенко РИА Новости.
Как ранее передавал NEWS.ru, Лещенко раскритиковал скандальное видео на песню Till the End, которую исполнил немецкий музыкант Тилль Линдеманн.