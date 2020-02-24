https://static.news.ru/photo/82bac71c-5719-11ea-a266-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Эстрадный певец Лев Лещенко предложил совместный дуэт украинской исполнительнице Maruv, раскритикованной у себя на родине за поздравление мужчин с 23 Февраля.

По словам народного артиста, он уже несколько лет следит за творчеством Maruv, считает её очень профессиональной, потрясающей и красивой.

Я с ней не знаком, мы не разговаривали, но, если она захочет, я с удовольствием спою с ней дуэтом. Ей надо бросать эту родину, которая её гнобит и не воспринимает. Пусть приезжает в Москву, мы ей поможем. Будет выступать и радоваться жизни, — приводит слова Лещенко издание «Подъём».

Ранее «валить в Россию» Maruv предложил лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Певец отметил, что на Украине уже много лет происходит «дебилизм и идиотизм».

Как писал NEWS.ru, конфликт возник в комментариях на странице Maruv в Instagram, где девушка поздравила мужчин. Она пообещала поздравить подписчиков и с 14 Октября, когда отмечается украинский День защитника Отечества.