«С помощью трости»: Кудрявцева рассказала, как передвигается после перелома

https://static.news.ru/photo/648c1076-5f14-11eb-8397-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что после перелома крестца почти не двигается.

Звезда получила травму дома, когда поднималась на чердак по лестнице. Она упала на спину и ударилась головой, помимо перелома крестца в трёх местах врачи выявили у неё сотрясение мозга. Кудрявцеву сразу после инцидента госпитализировали, однако позже светская львица приняла решение лечиться амбулаторно.

Чувствую себя нормально, но некоторое время нужно будет полежать. Не могу сказать, что свежа, как майская роза. Вставать можно только в туалет, это я делаю с помощью трости, — сообщила Кудрявцева в эфире телеканала НТВ.

Муж телеведущей Игорь Макаров ухаживает за супругой, пока та восстанавливается от перелома. Кудрявцева отметила, что её дочь пока не осознала, что мама не может вставать.

49-летняя Кудрявцева ведёт программы «Секрет на миллион» и «Звёзды сошлись» на НТВ. В прошлом она была лицом шоу «Испытание верности» на «Муз-ТВ» и выступала в качестве соведущей «Клуба бывших жён» на ТНТ.

Как писал NEWS.ru, травматолог-ортопед отделения ортопедии СЗОНКЦ в Санкт-Петербурге Валентин Панов объяснил, что перелом крестца относится к разряду редких травм. Как правило, сломать кость в задней части таза можно, либо попав в автокатастрофу, либо упав с большой высоты. С возрастом риск перелома растёт, также его увеличивает приём стероидно-гормональных препаратов и остеопороз.