https://static.news.ru/photo/26ea4648-736f-11ea-9c1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: leratv/instagram.com

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо. Она уже воссоединилась со своей семьёй после самоизоляции.

Светская львица побывала на вечеринке, на которой был уже заражённый коронавирусом Лев Лещенко. Певец, по словам светской львицы, приехал на мероприятие, поздравил с днём рождения Аллу Крутую и уехал.

Медики сразу предупредили, что если в течение трёх дней мне никто не позвонит, значит, результат теста отрицательный. Они сообщают по телефону только положительные случаи. А прошло уже гораздо больше времени, — рассказала Кудрявцева.

Она добавила, что сейчас находится дома с мужем и дочерью, передаёт Starhit.

Как писал NEWS.ru, артист Владимир Винокур поделился со своими поклонниками радостной новостью. Его тест на коронавирус оказался отрицательным.