Лера Кудрявцева избавилась от филлеров в губах

Телеведущая Лера Кудрявцева решила заняться своим здоровьем после удаления грудных имплантов.
Подписчики светской львицы заметили, что губы Кудрявцевой стали меньше. Они предположили, что звезда с помощью специального вещества избавилась от филлеров.
Думаю, у неё в губах был биополимерный гель, который она удалила хирургическим путём, так как он приводит к деформациям и воспалениям, — предположила косметолог.
По словам специалиста, в начале 2000-х некоторые косметологи использовали некачественные материалы, из-за которых в губах начинала разрастаться соединительная ткань,
Ранее главный пластический хирург Санкт-Петербурга Мария Волох, комментируя ситуацию Леры Кудрявцевой из-за лопнувшего грудного импланта, объяснила, что это могло произойти, если у звезды были чрезмерные нагрузки на грудь или травмы. По её словам, имплант мог также лопнуть из-за врачебной ошибки, которая могла произойти во время его установки.
При этом силикон может затечь только в поверхностные ткани груди. Пациентки замечают проблемы, когда у них деформируется грудь, ткань молочной железы становится плотной и увеличиваются лимфоузлы, писал NEWS.ru.
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