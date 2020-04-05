Лера Кудрявцева избавилась от филлеров в губах

https://static.news.ru/photo/cba888ae-773c-11ea-a240-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева решила заняться своим здоровьем после удаления грудных имплантов.

Подписчики светской львицы заметили, что губы Кудрявцевой стали меньше. Они предположили, что звезда с помощью специального вещества избавилась от филлеров.

Думаю, у неё в губах был биополимерный гель, который она удалила хирургическим путём, так как он приводит к деформациям и воспалениям, — предположила косметолог.

По словам специалиста, в начале 2000-х некоторые косметологи использовали некачественные материалы, из-за которых в губах начинала разрастаться соединительная ткань, пишет KP.ru.

Ранее главный пластический хирург Санкт-Петербурга Мария Волох, комментируя ситуацию Леры Кудрявцевой из-за лопнувшего грудного импланта, объяснила, что это могло произойти, если у звезды были чрезмерные нагрузки на грудь или травмы. По её словам, имплант мог также лопнуть из-за врачебной ошибки, которая могла произойти во время его установки.

При этом силикон может затечь только в поверхностные ткани груди. Пациентки замечают проблемы, когда у них деформируется грудь, ткань молочной железы становится плотной и увеличиваются лимфоузлы, писал NEWS.ru.