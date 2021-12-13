Лепс сорвал премьеру с Долиной на фоне развода

Григорий Лепс сорвал премьерное выступление в паре с Ларисой Долиной, сославшись на болезнь. О этом сообщила в Instagram сама певица.

Артист сейчас переживает развод с женой Анной Шаплыковой, с которой прожил вместе 20 лет и воспитывал троих детей. Возможно, на фоне расставания с супругой у певца начались проблемы со здоровьем, предположил Пятый канал.

Сегодня был странный день: мне днём позвонили и объявили, что наш дуэт с Лепсом на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся. Потому что самое главное — это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем! — написала Долина.

В итоге артистка выступила одна и с другой песней. Она отметила, что получилось «здорово», несмотря на непредвиденную ситуацию.

Ранее супруга певца Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод. Судебное заседание назначено на 20 декабря. Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году. У пары трое детей. Причина развода пока неизвестна.