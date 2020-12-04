Леонтьев шокировал фанатов необычайно моложавым видом после пластики

https://static.news.ru/photo/e9d21a36-3684-11eb-88e4-fa163e074e61_660.jpg Валерий Леонтьев Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Валерий Леонтьев после очередной пластической операции так помолодел, что его не признали поклонники. Фото певца в компании Реввы и Баскова появилось в Instagram.

Артисты вместе участвовали в съёмках шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Но ни содержание программы, ни даже компания Реввы подписчиков не заинтересовали. Пользователи с изумлением изучали снимок ставшего слишком моложавым и женственным Валерием Леонтьевым и пришли к выводу, что певец стал буквально копией Бабкиной.

«Я грешным делом подумала, что это Бабкина Надежда, хорошо, что подписали, что Леонтьев», «Почему Леонтьев так похож на Бабкину?», «Леонтьев такой молодой, просто мальчишка», недоумевали в комментариях пользователи. В итоге народ стал шутить, что всё дело в пластическом хирурге, который, видимо, у обоих артистов один и тот же.

В последнее время в Сети всё чаще появляются слухи, что Леонтьев серьёзно болен. Но 71-летний артист тут же опровергает их, возвращаясь на сцену.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерий Леонтьев удивил поклонников свежим снимком с карантина. Певец хорошо выглядит и заметно помолодел.