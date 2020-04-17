Лена Катина призналась в любви к бывшему мужу

https://static.news.ru/photo/67018c76-8091-11ea-a39c-fa163e074e61_660.jpg Лена Катина Фото: lenakatina/instagram.com

Участница группы «Тату» певица Лена Катина рассказала об отношениях со своим экс-супругом словенским музыкантом Сашо Кузмановичем.

Лена и Сашо стали родителями в 2015 году, тогда у пары родился сын Александр. Катина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» отметила, что с бывшем мужем они сейчас находятся в прекрасных отношениях.

Немного мы с ним не дотянули до десяти лет совместной жизни. Так сложились обстоятельства, что мы не смогли быть вместе. Мы сейчас общаемся. Находимся в хороших отношениях. Я его люблю, но жить с ним не хочу, — отметила Катина.

По словам певицы, сейчас в её жизни есть любимый человек, которому и адресованы все новые композиции.

Как писал NEWS.ru, ранее певец Валерий Меладзе рассказал, что в период самоизоляции в его жизни наконец-то наступил покой.