Лейсан Утяшева рассказала, из-за чего может нарушить диету Телеведущая Утяшева рассказала, что несмотря на диету, может позволить себе съесть десерт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ляйсан Утяшева

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что ее слабостью, несмотря на общую строгость к себе и постоянное соблюдение диеты, является сладкое, передает «Слово и Дело». Она уточнила, что иногда позволяет себе такие десерты, как «Наполеон» и «Тирамису». Утяшева уточнила, что при общем осознанном подходе к здоровью это не вредит ее фигуре.

К своим 37 годам я четко знаю, чего хочу и что мне нельзя. Я знаю, какой комплекс упражнений мне помогает, какая еда меня насыщает и какой режим нужно мне соблюдать, чтобы быть в ресурсе, в потоке, в моменте, — пояснила она.

Телеведущая добавила, что фактически круглосуточно следит за своей фигурой, сочетая строгую диету с правильно подобранными физическими упражнениями. Издание уточнило, что Утяшева одной из первых в среде российских звезд начала говорить об интервальном голодании.

Диетолог Марият Мухина ранее рассказала, что многие западные знаменитости использовали для похудения интервальное голодание и эндокринный метод похудения с помощью пептидных препаратов для диабетиков, способствующих снижению веса у совершенно здоровых людей. По ее словам, к такой диете прибегал американский миллиардер Илон Маск и другие известные знаменитости.