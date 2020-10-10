Лариса Гузеева «избила» Гарика Харламова в гримёрке Останкино

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Шоумен Иван Ургант посмеялся над заочной перебранкой своего коллеги по юмористическому цеху Гарика Харламова и телеведущей Ларисы Гузеевой. Те долгое время давали пищу для пересуд своими колкостями в отношении друг друга в социальных сетях.

В рамках передачи «Вечерний Ургант» её ведущий инсценировал избиение резидента Comedy Club оппоненткой. Он поинтересовался у Харламова, часто ли тот бывает в телецентре «Останкино». Тот ответил отрицательно. Тогда шоумен предложил товарищу «полюбоваться ремонтом», втолкнул его внутрь гримёрки с надписью «Лариса Гузеева» и захлопнул дверь.

Из комнаты раздались звуки ударов и истошный вопль «Мама!».

Напряжённость между Гузеевой и Харламовым была спровоцирована нелестным отзывом телесвахи в адрес одного из гостей телепередачи, который оказался отчимом юмориста. С тех пор шоумен не упускал случая «потроллить» обидчицу в Интернете. При этом поддержку от поклонников получали обе стороны. Так, во время одного из телеэфиров ведущей подарили статуэтку в виде собаки с лицом оппонента.

Впрочем, некоторое время спустя конфликт утих, Харламов даже извинился перед своей визави. С тех пор Гузеева стала часто оставлять комментарии в его аккаунте, а во время шумихи из-за его развода с актрисой Кристиной Асмус даже пригласила к себе в передачу «Давай поженимся!». Впрочем, обмен колкостями, пусть и в меньшей степени, всё равно продолжился.

Ранее NEWS.ru писал, что во время эфира с участием Харламова стало известно: Зайца в перезапуске отечественного мультсериала «Ну, погоди!» озвучит соведущий Урганта Дмитрий Хрусталёв.