https://static.news.ru/photo/1720a1ac-4efe-11ea-89b6-fa163e074e61_660.jpg Илья Лагутенко Фото: Serge Fedoseev/Global Look Press

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко признался, что презентация его клипа однажды была сорвана из-за Бориса Ельцина. Речь идёт о видео на композицию «Карнавала.нет».

Всё случилось перед новым 2000 годом. Тогда, по словам Лагутенко, у него были хорошие отношения с руководством телеканала. Клип согласились выпустить клип прямо в новогоднюю ночь, что стало бы своеобразным подарком телезрителям. Однако 31 декабря канал неожиданно отменил премьеру.

Но 31-го руководитель канала отменил премьеру, объяснив это тем, что у телевидения есть «сообщения поважнее». Поэтому хоть клип и получился «самодеятельным» и совсем не стильным, но песня запомнилась хорошо... Карнавала не будет! — поделился музыкант в интервью с «Московским Комсомольцем».

В канун 2000 года первый президент России Борис Ельцин объявил о своей отставке. Это произошло прямо в телевизионном эфире.

Ранее NEWS.ru писал, что группа «Мумий Тролль» работает над новым альбомом. В нём, по признанию Лагутенко, будет представлена непривычная для коллектива музыка.