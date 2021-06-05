«Купленная победа»: Ревву призвали отказаться от премии МУЗ-ТВ

https://static.news.ru/photo/4f35e9b6-c627-11eb-a211-96000091f725_660.jpg Александр Ревва Фото: arthurpirozhkov/instagram.com

Подписчики российского юмориста Александра Реввы не поверили в его триумф на премии МУЗ-ТВ. В комментариях под постом, посвящённым итогам шоу, фанаты устроили жаркий спор, заслужил ли артист престижную награду, и предложили отдать тарелку рэперу Моргенштерну. Комик выиграл в номинации «Певец года» по версии телеканала МУЗ-ТВ.

«Разве это заслуженно?», «Нет, купленная победа», «Отдай Моргенштерну», «За шо?», «Всё куплено!», заявили недовольные юзеры.

Но были и те, кто поддержал кумира: «Артур Пирожков наставил Моргенштерну рашкооов», «Лучший», «Поздравляю, вы талантливый артист», «Это Ваша победа! Я за Вас!», «Поздравляю с победой, это заслуженно».

Во время вручения тарелок МУЗ-ТВ Моргенштерн буквально вступил в схватку с Александром Реввой, признанным певцом года по версии телеканала. Видео скандальной выходки Моргенштерна опубликовано в Instagram МУЗ-ТВ. Поклонники отметили, что Алишер Валеев изначально был на взводе, возможно, из-за проблем со здоровьем. Тем более что Моргенштерн прибыл на мероприятие в инвалидной коляске, в которой и разъезжал по площадке до тех пор, пока не объявили певца года.

Ведущие назвали в числе номинантов Моргенштерна, но главную премию вручили Ревве, что заставило рэпера вскочить из инвалидной коляски и выйти на сцену. Моргенштерн был категорически не согласен с таким финалом и предложил ведущему Дмитрию Нагиеву по очереди назвать его с Реввой имена и по уровню шума в зале понять, кто тут настоящий победитель. Нагиев пытался было возразить, но скандальный музыкант требовал вывести на экраны результаты голосования, обвиняя руководство телеканала в нечестности.

Как сообщалось ранее, Ксения Собчак устроила публичную перебранку на вручении премии МУЗ-ТВ. Телеведущая съязвила по адресу рэпера Моргенштерна и его подруги.