Кудрявцева показала, как Овечкин сплясал под песню Реввы на свой юбилей

https://static.news.ru/photo/cb3cd428-ffb4-11ea-8916-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Лера Кудрявцева опубликовала в своём микроблоге видео с вечеринки по случаю юбилея Александра Овечкина. Капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» исполнилось 35 лет.

Хоккеист пригласил на празднование торжества своих знаменитых друзей, большая часть праздника осталась за кадром, но кое-что телеведущая выложила в Instagram.

Кудрявцева сняла на камеру, как прославленный спортсмен исполняет забавный танец под песню Александра Реввы. При этом гости аплодируют имениннику, а сам Ревва тоже пускается в пляс с Овечкиным.

Потрясающий день рождения у Александра Овечкина, — подписала ролик телеведущая.

Поклонники Кудрявцевой тоже тепло посмеялись над кадрами с танцующим хоккеистом и поздравили его с юбилеем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сам день рождения у форварда был неделю назад, но собрать вместе всех значимых для него людей удалось только вечером 24 сентября. Шикарный банкет мог обойтись хоккеисту примерно в пять миллионов рублей.