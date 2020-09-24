Жена Овечкина на его день рождения надела платье с кристаллами Swarovski

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Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил 35-летие в банкетном зале Orion Hall на Мичуринском проспекте в Москве.

Сам день рождения у форварда был неделю назад, но собрать вместе всех значимых для него людей удалось только вечером 24 сентября, сообщает KP.RU.

Жена хоккеиста Анастасия с двумя детьми и собакой прилетела в столицу раньше мужа на частном самолёте. На вечере она поразила гостей сверкающим платьем, декорированным кристаллами Swarovski от бренда Angel Ann.

Вечер вели Лера Кудрявцева и Вячеслав Манучаров. Среди гостей были замечены Ольга Бузова, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, а также коллеги Овечкина по НХЛ Илья Ковальчук и Евгений Малкин. Весь вечер для гостей пели Дима Маликов и Полина Гагарина.

Издание отмечает, что шикарный банкет мог обойтись хоккеисту примерно в пять миллионов рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин может получить от своего клуба зарплату в размере $12 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком НХЛ из России за всю историю. Следующий сезон станет последним в контракте Александра Овечкина с «Вашингтоном», однако клуб не намерен отпускать своего лучшего нападающего и уже заявил о готовности провести с ним переговоры о новых условиях продления договора.