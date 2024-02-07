Кучера отрекся от Орбакайте? Причастны ли иноагенты и клан Пугачевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Оскар Кучера, Кристина Орбакайте

Актер и телеведущий Оскар Кучера, ранее поддерживавший дочь Аллы Пугачевой певицу Кристину Орбакайте, выразил возмущение поведением звезды. Почему он изменил мнение о певице, при чем здесь иноагенты и клан Примадонны?

Почему Кучера разочаровался в Орбакайте

5 февраля телеведущий опубликовал пост, в котором заступился за певицу, чьи концерты в России день за днем продолжают отменяться после жалоб жителей разных регионов и активистов. Происходящее Кучера назвал бредятиной и напомнил, что шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «далеко не отец» Орбакайте.

«Очередной перебор! При чём тут дочь? Она ничего не говорила, никуда не улетала, да и сама Пугачева не иноагент, а жена иноагента. А Галкин далеко не отец Кристины. Что за бред!» — написал Кучера в своем Telegram-канале.

На следующий день артист заявил, что берет свои слова назад — такой эффект на него произвели присланные подписчиками фотографии звезды. Кучера был возмущен и выступлением Орбакайте в наряде цветов украинского флага, и фотографиями артистки, на которых она обнимается с лидером группы «Ногу свело!» Максимом Покровским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и писателем Дмитрием Быковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Мне тут такое количество фоток с обнимашками Орбакайте с Покровсим, Быковым и т. д. скинули, а также выступление в одежде цветов флага Украины, что беру свои слова назад! Никаких больше вечеринок, как пела известная некогда группа», — написал Кучера.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Оскар Кучера

Почему отменяются концерты Орбакайте

Концертный директор Сергей Лавров в интервью NEWS.ru рассказал, что у Пугачевой был свой звездный клан, в который входила в том числе ее дочь. После отъезда Примадонны из РФ участники коалиции утратили былое влияние, а также столкнулись с отменой: речь идет о поп-короле Филиппе Киркорове, шоумене Максиме Галкине, певице Лайме Вайкуле. Александр Буйнов и Игорь Николаев, которые также состояли в клане, все реже выходят на сцену и появляются на ТВ. Связано ли это с кланом Пугачевой, неизвестно.

Орбакайте в 2024 году собиралась посетить несколько российских городов с сольной программой «На бис!», однако ее тур оказался под угрозой срыва. Сейчас выступления дочери Пугачевой отменены в Улан-Удэ, Красноярске и Иркутске, под угрозой еще три — в Благовещенске и Хабаровске (шоу перенесены на неопределенный срок), а также в Амурской области — с такой просьбой к властям обратились активисты Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций.

Директор певицы Александр Качан находился в недоумении из-за аннулирования выступлений. Он напомнил, что артистку показывали на федеральных каналах в рамках новогодних программ. В ноябре стало известно, что Орбакайте сыграла одну из ключевых ролей в сериале «Тест на беременность», выходящем на Первом канале. Позднее стало известно, что Качан прекратил сотрудничество с певицей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Музыкальный критик Сергей Соседов допустил, что карьера Орбакайте в России может завершиться. По его мнению, отмена концертов артистки на фоне информации о ее американском гражданстве вполне закономерна, а возмущение россиян — справедливо.

«Как следствие, справедливое возмущение россиян и отмена концертов. Тем более в нынешнее время, когда Америка является нашим врагом. Получается, что артистка зарабатывает в России деньги, а потом уезжает и тратит их в Америке, покупая дорогие вещи, виллы, квартиры. В такой ситуации ее карьера в России действительно может завершиться», — сказал Соседов.

Он также призвал артистку сделать публичное заявление об СВО. Соседов считает, что Орбакайте оказалась между двух огней: «с одной стороны, мать, уже выжившая из ума, с другой — карьера». Однако сейчас, по мнению критика, настало время определиться, «кто ты и за кого ты».

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