https://static.news.ru/photo/a819810a-e848-11e9-881d-fa163e074e61_660.jpg Робби Уильямс Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналистка Ксения Собчак похвасталась тем, что ей удалось на вечеринке в честь дня рождения миллионера Ивана Стрешинского пообщаться с американским певцом Робби Уильямсом.

С Робби за кулисами. Какой же вчера был офигенный вечер, — написала светская львица в своём Instagram.

Многие подписчики отметили, что телеведущая и исполнитель отлично смотрятся вместе. Другие предположили, что Собчак могла заплатить ему за совместное фото.

Ранее Собчак сообщила, что не знает причин, по которым ранее анонсированная программа на Первом канале с её участием до сих пор не вышла в эфир. Речь идёт о «Пусть говорят». Телеведущая работала на Первом канале в конце 2000-х. Она была ведущей шестого сезона реалити-шоу «Последний герой», а также второго сезона шоу «Две звезды», писал News.ru.