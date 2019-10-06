Журналистка Ксения Собчак похвасталась тем, что ей удалось на вечеринке в честь дня рождения миллионера Ивана Стрешинского пообщаться с американским певцом Робби Уильямсом.
С Робби за кулисами. Какой же вчера был офигенный вечер, — написала светская львица в своём Instagram.
Многие подписчики отметили, что телеведущая и исполнитель отлично смотрятся вместе. Другие предположили, что Собчак могла заплатить ему за совместное фото.
Ранее Собчак сообщила, что не знает причин, по которым ранее анонсированная программа на Первом канале с её участием до сих пор не вышла в эфир. Речь идёт о «Пусть говорят». Телеведущая работала на Первом канале в конце 2000-х. Она была ведущей шестого сезона реалити-шоу «Последний герой», а также второго сезона шоу «Две звезды», писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен