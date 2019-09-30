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Американский актёр Роберт Де Ниро резко отреагировал на критику со стороны участников эфира телеканала Fox News, которая поступила в адрес артиста после его слов о президенте США Дональде Трампе.

Да пошли они, — сказал в отношении журналистов обладатель премии «Оскар». Слова Де Ниро приводит CNN. Ранее актёр заявил, что Трамп является сумасшедшим. Также Де Ниро выразил надежду на импичмент...