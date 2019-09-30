Телеведущая Ксения Собчак сообщила не знает причин, по которым ранее анонсированная программа на «Первом канале» с её участием до сих пор не вышла в эфир. Речь идёт о «Пусть говорят».
Ранее источник РБК сообщал, что участие Собчак в качестве ведущей этого ток-шоу пока под вопросом. Стороны ещё не согласовали финансовые условия. При этом источник на «Первом канале» опроверг заморозку проекта. По словам самой Собчак, причины задержки «не лежат в финансовой плоскости».
Программу «Пусть говорят» с 2005 по 2017 год вел Андрей Малахов. После его ухода на «Россию 1» передачу стал вести Дмитрий Борисов. Собчак работала на «Первом» в конце 2000-х. Она была ведущей шестого сезона реалити-шоу «Последний герой», а также второго сезона шоу «Две звезды».
Ранее News.ru писал о том, что православная общественность возмутилась шоу, которое телеведущая Ксения Собчак устроила из своей свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым. В частности, как заявил протидиакон Андрей Кураев, теперь храм Вознесения Господня, где когда-то венчался поэт Александр Пушкин, будет ассоциироваться с Собчак.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила не знает причин, по которым ранее анонсированная программа на «Первом канале» с её участием до сих пор не вышла в эфир. Речь идёт о «Пусть говорят».