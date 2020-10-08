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Шоу-бизнес

Крутой рассказал, как Серов пытался заработать на ток-шоу

16:53, 08 октября 2020 28
Александр Серов Александр Серов Фото: instagram.com/alexander_serov_official

Имя певца Александра Серова несколько лет назад снова зазвучало в СМИ, однако в этот раз зрители обсуждали не музыкальные хиты артиста, а его личную жизнь.

Композитор Игорь Крутой в интервью YouTube-шоу «Алёна, блин» рассказал, зачем певец начал ходить на телевидение. По его словам, Серову хотелось заработать. Сначала он пошёл на НТВ, подписал с каналом эксклюзивность, получил какие-то деньги. Затем была программа Андрея Малахова, на которой участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк рассказала о своём романе с именитым музыкантом.

Как рассказал Крутой, он пытался отговорить его, просил не ходить на шоу, объясняя, что его поймают на какой-нибудь мелочи ради рейтинга. Серов его выслушал, но всё равно пошёл.

А за счёт того, что он пошёл на первый и на второй [каналы], ему пришлось платить штрафные. В итоге, измаравшись во всём этом, ещё оказался должен. Вот и весь его бизнес-проект, — рассказал композитор.

Ранее певец Александр Серов в студии программы «Судьба человека» объяснил, почему развёлся с гимнасткой Еленой Стебенёвой, с которой прожил 19 лет, писал NEWS.ru.

 

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