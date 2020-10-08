Крутой рассказал, как Серов пытался заработать на ток-шоу

Имя певца Александра Серова несколько лет назад снова зазвучало в СМИ, однако в этот раз зрители обсуждали не музыкальные хиты артиста, а его личную жизнь.
Композитор Игорь Крутой в интервью YouTube-шоу «Алёна, блин»
Как рассказал Крутой, он пытался отговорить его, просил не ходить на шоу, объясняя, что его поймают на какой-нибудь мелочи ради рейтинга. Серов его выслушал, но всё равно пошёл.
А за счёт того, что он пошёл на первый и на второй [каналы], ему пришлось платить штрафные. В итоге, измаравшись во всём этом, ещё оказался должен. Вот и весь его бизнес-проект, — рассказал композитор.
Ранее певец Александр Серов в студии программы «Судьба человека» объяснил, почему развёлся с гимнасткой Еленой Стебенёвой, с которой прожил 19 лет, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен