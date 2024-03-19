«Круто делают свое дело»: Миа Бойка назвала топ-3 лучших артистов России Миа Бойка назвала JONY, Сергея Лазарева и Полину Гагарину лучшими артистами РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Миа Бойка

Лучшим артистом России на сегодняшний день является Сергей Лазарев, заявила российская певица и блогер Миа Бойка (Мария Бойка) на церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии Bravo. Она отметила, что Лазарев является опытным певцом и мог бы достойно представить отечественную эстраду на мировом рынке. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, артистка добавила, что в топ-3 лучших артистов страны также включила бы JONY (Джахида Гусейнли) и Полину Гагарину.

Я думаю, [в топ-3 лучших артистов страны входят] JONY, Сергей Лазарев. Они талантливые, очень много времени посвятили музыке и круто делают свое дело. <...> Ну и третье, наверное, — Полина Гагарина, — сказала Бойка.

Отдельно Бойка отметила Сергея Лазарева, назвав его опытным и заслуженным артистом. Певица пожелала коллеге «самых невероятных высот и всех премий, которые существуют».

Мне кажется, он бы круто представил нашу страну на мировом рынке, — добавила она.

Говоря о Полине Гагариной, Бойка вспомнила, как следила за ее выступлением на Евровидении в детстве. Она отметила, что певица достойно представила Россию на конкурсе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что премия Bravo должна восприниматься не как замена западным конкурсам, а как исключительно отечественный проект. Так она ответила на вопрос корреспондента NEWS.ru о том, может ли премия стать аналогом Евровидения. Дипломат объяснила, что у России есть огромный потенциал.