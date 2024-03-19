Захарова ответила, станет ли премия Bravo российским Евровидением Захарова призвала не сравнивать российскую премию Bravo с западными проектами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Международная профессиональная музыкальная премия Bravo должна восприниматься не как замена западным конкурсам, а как исключительно отечественный проект, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на церемонии вручения премии. Так она ответила на вопрос корреспондента NEWS.ru о том, может ли премия стать аналогом Евровидения. Дипломат объяснила, что у России есть огромный потенциал.

Давайте ничего не подменять. Давайте создавать свое, что, собственно говоря, и происходит. Не в пику кому-то и не вместо чего-то, а просто потому, что у нас есть богатейший потенциал, — сказала она.

Захарова ранее заявила, что в Москве проходит международная профессиональная музыкальная премия, которая приобрела и внешнеполитическое значение. Дипломат уточнила, что в мире всячески пытались «отменить» русскую культуру, мешали деятелям искусства РФ принимать участие в различных мероприятиях, конференциях, премиях и так далее. Премия Bravo, по ее словам, стала ответом тем, кто считает, что Россию «отменили».

До этого режиссер Алексей Герман — младший выразил мнение, что Россию «нельзя удалить с карты мира», а русскую культуру «отменить» невозможно. Он отметил, что можно как угодно переименовывать художников, «нести фантасмагорический бред» о том, что Лев Толстой «слишком имперский». Эти глупости никто не вспомнит через какое-то количество лет, уверен режиссер.