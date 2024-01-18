«Русскую культуру отменить невозможно»: Герман-младший о патриотизме и кино

Фото: «Амедиа Продакшн»

Алексей Герман-младший и Анастасия Талызина на съемках фильма «Воздух»

В прокат выходит картина режиссера Алексея Германа — младшего «Воздух». Фильм рассказывает о летчицах времен Великой Отечественной войны. Съемки ленты начались еще до пандемии, несколько раз останавливались и возобновлялись. В эксклюзивном интервью NEWS.ru режиссер картины Алексей Герман — младший рассказал о «рукотворности и комиксовости» некоторых российских фильмов о войне, «историческом шансе» русского кино и патриотизме в искусстве.

К чему приурочен выход «Воздуха»

— С каким чувством вы ждали выход картины «Воздух»? Что этот фильм значит лично для вас?

— Это самая технологически, физически и эмоционально затратная картина в моей жизни. На нее свалилось огромное количество неприятностей — штормов, аварийных посадок самолетов, проблем с ковидом и множество других сложностей. Много вложено стараний и нежности. Мы ее приурочили к снятию блокады Ленинграда.

— В фильме заметна отсылка к советским лентам, например «А зори здесь тихие». Ведь даже имена главных героинь, как в «Зорях» — Женя, Рита. Это случайно или намеренно?

— У нас много имен. Нет, мы (команда проекта. — NEWS.ru) не отсылали к советским лентам. Но мы с большим вниманием, трепетом и уважением относимся к военному советскому кинематографу.

Вот в современных фильмах о войне заметна некоторая «рукотворность», «комиксовость» в плохом понимании. Например, замечаешь, что исполнительница главной роли явно совсем недавно сделала пластическую операцию — губы надула, у нее идеальные сделанные зубы. И все они — артисты современной военной картины — будто сошли с обложки глянцевого журнала. В советском кино такого нет. И мы старались все-таки внимательнее относиться к лицам, и к сценам боев: чтобы не было ощущения фальшивой «сделанности».

Фото: «Амедиа Продакшн» Алексей Герман — младший

Важно ли для российского кино соревноваться с Голливудом

— В одном из первых интервью о фильме «Воздух» вы сказали, что хотели добиться более высокого качества, чем в последних голливудских фильмах про войну. Это важно для российского кино — соревноваться с Голливудом?

— Считаю, важно. Я не могу сказать, что мы добились более высокого качества, чем флагманские голливудские картины. Но мы добились технологически как минимум сопоставимости при радикально меньшем бюджете. Мы добились фотореалистичности. У нас фактически не видно компьютерной графики — мы приложили огромное количество усилий, чтобы смотрелось максимально подлинно.

— То есть с технической точки зрения вы перегнали Голливуд?

— С технической как минимум. С творческой — это, конечно, русская картина. У нас другая ментальность, ритмика, энергетика. Мы в русле нашей ментальности картину делаем.

— За три года с начала съемок картины у вас случались моменты отчаяния?

— Их было много. Катастрофа с пандемией: остановились посреди съемок и потеряли огромные деньги. Были вынуждены закрыть картину, распустить огромный коллектив. Пропустили всю погоду, не смогли снять летающие самолеты. Несколько сцен должны были быть сняты на льду. А в этот год не встал лед, вообще не было снега — все время шли дожди. В одну из смен штормом унесло и изувечило наши самолеты, смыло построенную нами взлетную полосу. Очень серьезные были усилия во все вложены, просто во все.

Фото: «Амедиа Продакшн» Алексей Герман — младший

«Бортич умеет собой управлять»

— В картине мощный актерский состав. Как проходил кастинг? За кем было последнее слово в выборе артиста?

— Последнее слово было за мной. Мы действительно долго искали исполнителей.

— Аглая Тарасова, Анастасия Талызина, Сергей Безруков, Елена Лядова и другие известные имена. С кем из артистов вам было наиболее комфортно работать? А с кем сложнее?

— Мне со всеми комфортно работать, со всеми хорошие отношения. Хотя артистам было тяжело, очень холодно. Мы поджигали Лену Лядову в самолете на большой высоте. Переворачивали Безрукова так, что у него поднималось давление, потому что это было физически тяжело: самолет крутился вокруг своей оси. Настю Талызину чуть не задавил огромный танк. Очень много воздушных боев, порядка 30 минут, сложно снимались. Сложные физически для артистов технологии. Драки, взрывы...

Но все всё воспринимали правильно. Потому что всем хотелось сделать хороший фильм.

— Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый в недавнем интервью заявил о том, что такие актеры, «как Бортич», это не очень хорошо. Он говорил об отсутствии у актрисы профессионального образования. По вашему мнению, важно ли оно для артиста? Тем более Александра Бортич снималась у вас в фильме «Дело».

— Образование важно. Но по-разному может быть. Есть человек талантливый, они без образования пробивается. А есть, так сказать, бездарные, которых образовывай, не образовывай, толку не будет. Знаю многих талантливых людей, которых испортило образование, они попадали к плохим мастерам и лучше бы не учились.

Фото: «Метрафильмс» Кадр из фильма «Воздух»

Бортич — талантливый человек, умеет собой управлять, она доказала это неоднократно. Я считаю, что артистам (Никите Кологривому, в частности. — NEWS.ru) лучше сконцентрироваться на своей профессии. А не на рассуждениях о том, важно или нет образование. Эти молодые актеры начинают всех учить. Пусть еще лет 20 побудет в профессии.

«Россию нельзя удалить с карты мира»

— В предыдущем вашем фильме «Дело» были задействованы канадская и немецкая компании. Еще более ранний проект «Под электрическими облаками» тоже международный — Россия, Польша, Украина. Когда возможно возобновление международных киносвязей, по вашим прогнозам?

— «Под электрическими облаками» мы начали снимать еще в 2010-м году, при Януковиче. Тогда были еще хорошие отношения между Россией и Украиной.

Мы все прекрасно понимаем, что Россию нельзя удалить с карты мира, русскую культуру отменить невозможно. Можно как угодно переименовывать наших художников, нести фантасмагорический бред, о том, что Лев Толстой «слишком имперский». Эти глупости никто не вспомнит через какое-то количество лет.

Сейчас, конечно, связи прерваны, иностранцы избегают с нами общаться. Нас выкинули (фильм «Дело». — NEWS.ru) хамским образом из европейского проката, из фестивалей и так далее. Я к этому отношусь спокойно и философски. Бегать и выпрашивать «возьмите меня на фестиваль в Европу» не буду. Не хотят общаться — не надо. Захотят общаться — будем общаться.

Фото: «Метрафильмс» Алексей Герман — младший во время съемок фильма «Воздух»

Есть две крайности, которые мне не нравятся. Первая, это когда люди начинают унижаться, чтобы их взяли на какой-нибудь крупный фестиваль. И мне не нравится, когда у нас начинают ругать весь иностранный кинематограф. Хотя ведь есть прекрасные картины европейские, американские, и надо тоже относиться к этому с уважением. Также смущают бесконечные доносы на кино, пишут, не разобравшись. Очень часто несправедливые, неоправданные. То же самое, если бы сейчас вышел «Осенний марафон» и кто-нибудь написал бы письмо: «Не дайте этой картине прокатного удостоверения, потому что герой Басилашвили ведет аморальный образ жизни». Вот это я считаю очень вредным для развития отечественного кино.

«Я же не уехал, а мог»

— Как изменится российский кинематограф в ближайшем будущем?

— Я думаю, что у русского кино есть сейчас колоссальный шанс, им надо воспользоваться. Потому что рано или поздно сюда вернется Голливуд. Пока этого не произошло, кино должно развивать многообразие жанров, открывать новых режиссеров, актеров, сценаристов, технологии. Быть смелее, повышать качество и эмоциональность. Мне кажется, что это исторический шанс для русского кино, если честно.

— Может быть, нам все-таки не допускать возвращения голливудского кино?

— Это неправильный подход, это погубило Советский Союз в свое время. Не пускали американское кино, к чему это привело? К тому, что когда рухнул железный занавес, то рухнул и советский кинематограф. Потому что выяснилось, что американское кино на тот момент было более интересным. Все, что было лучшее, практически моментально пришло на видеокассетах, и можно было смотреть все шедевры, начиная от «Крестного отца» и заканчивая «Терминатором». А советский кинематограф к этому времени выдыхался и не выдержал этой конкуренции. Поэтому не надо «не пускать». Надо найти баланс.

— Должен ли, на ваш взгляд, деятель культуры быть патриотом России? В чем должен измеряться патриотизм для представителей культуры?

— Деятель культуры должен с вниманием и уважением относиться к народу и ощущать вместе с народом какие-то вещи. Это не означает, что деятели культуры обязаны всегда ходить строем и выкрикивать лозунги. Вообще эта постановка вопроса мне кажется не очень правильной.

Фото: Андрей Соловьев/ТАСС Алексей Герман — старший

Вот взять моего отца (режиссер Алексей Герман — старший известный советский и российский кинорежиссер. — NEWS.ru). Его фильмы закрывали, он очень страдал. А потом эти фильмы выпустили, в них не было ничего дурного. Ну вот реально, что плохого в фильме «Проверка на дорогах»? Зачем надо было на 15 лет на полку откладывать? Вероятно, были свои соображения у киночиновников. Но по большому счету это фильм, посвященный искуплению и любви к родине.

Отец мог уехать, его звали за границу. Он остался здесь. Кто-то из его друзей уехал, это их выбор. Каждый имеет право выбирать свой путь в жизни. Мой отец связал себя с Советским Союзом, потом с Россией. Для него было важно здесь находиться, здесь говорить про свою страну и делать это талантливо, искренне. И не за деньги. Вот это и есть патриотизм: когда «бабки» не определяют все. Но не надо подменять: когда ученые, учителя, врачи, художники настоящие кладут жизнь, на то, чтобы делать хорошо свое дело на благо страны, и одновременно есть бездарные люди, которые двигают лозунги. Вот это и есть ложный патриотизм. И, как правило, такие люди при смене политических ориентиров тут же первыми меняются.

Фото: Imago/TASS Алексей Герман — младши

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, что для меня патриотизм как позиция, это искренне и честно делать свое дело, помогать ближним и не совершать стыдных и дурных поступков. Желать своей стране добра. Это абсолютно необязательно делать в форме истерических нападений на других. Могут быть любые мнения. Человек должен иметь право на мнение, это нормально. Я же не уехал. А мог уехать. Не уехал, потому что тут мои корни, моя память, мои улицы... При этом я никого не учу, как надо жить. Я вообще не люблю учить людей. Каждый сам выбирает свою жизнь.

Фото: НМГ Кинопрокат Антон Жижин со спутницей на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Антон Жижин со спутницей на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Анна Исаева на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Анна Исаева на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Антон Шагин с семьей на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Антон Шагин с семьей на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Анна Банщикова на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Анна Банщикова на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Ирина Безряднова на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Ирина Безряднова на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Елена Лядова на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Елена Лядова на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Владимир Вдовиченков на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Владимир Вдовиченков на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Елена Лядова на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Елена Лядова на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Давид Шнейдеров на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Давид Шнейдеров на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Елена Окопная, Алексей Герман — младший, Софья Великая на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Елена Окопная, Алексей Герман — младший, Софья Великая на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Елена Окопная на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Елена Окопная на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Евгений Стычкин на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Евгений Стычкин на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Карина Каграманян на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Карина Каграманян на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Ольга Любимова на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Ольга Любимова на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Макар Кожухов на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Макар Кожухов на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Константин Эрнст и Алексей Герман — младший на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Константин Эрнст и Алексей Герман — младший на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Сергей Новосад и Анастасия Талызина на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Сергей Новосад и Анастасия Талызина на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Ксения Собчак на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Ксения Собчак на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Ольга Любимова и Константин Эрнст Фото: НМГ Кинопрокат Ольга Любимова и Константин Эрнст Фото: НМГ Кинопрокат Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Константин Хабенский на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Константин Хабенский на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Софья Великая на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Софья Великая на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Яна Чурикова на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Яна Чурикова на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Катя Кабак на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Катя Кабак на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Сергей Гинзбург на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Сергей Гинзбург на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Сергей Безруков на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Сергей Безруков на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Анна Матисон и Сергей Безруков на премьере фильма «Воздух» Фото: НМГ Кинопрокат Анна Матисон и Сергей Безруков на премьере фильма «Воздух»

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