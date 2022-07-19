Критик поддержал идею запретить артистам политические высказывания со сцены Критик Легостаев поддержал идею запретить артистам политические высказывания со сцены

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Идею промоутеров о добавлении в контракты пункта о запрете политических высказываний со сцены можно назвать разумной несмотря на то, что она подразумевает ограничение свободы артиста, заявил музыкальный критик Илья Легостаев. Однако, по его мнению, таким образом «нежелательные» в России исполнители могут получить право на публичные выступления, передает НСН.

Мне кажется разумной промоутерская инициатива включать пункт в договор на контент исполнителя на концерте, что это будет больше в рамках музыки. Это, конечно, давление на артиста, для многих социальные заявления идут рука об руку с музыкой, есть социальная направленность в песнях. Но это один из способов поддержать то, что есть, предоставить возможность людям из нежелательных списков выступать, — высказался Легостаев.

В начале июля стал распространяться список среди промоутеров, где указаны артисты, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. В нем оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, в том числе Нойз МС и Оксимирон, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие. Все эти исполнители отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля.