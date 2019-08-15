https://static.news.ru/photo/b41d7048-bf52-11e9-ae76-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актриса Кристина Асмус отправилась вместе с дочерью в отпуск на Мальдивы. На последнем снимке с курорта она продемонстрировала спортивные способности, сделав стойку на руках с втянутыми вперёд ногами.

Подписчики пришли в восторг от того изящества, с которым Асмус выполнила трюк. Некоторые задались вопросом, умеет ли также супруг артистки — шуомен Гарик Харламов, передаёт портал « Дни.ру ».

Ранее News.ru писал, что интернет-пользователи заподозрили Асмус во флирте с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой. Свои догадки подписчики озвучили после поста артистки, в комментариях под которым она заявила, что нашла «своего» среди футболистов.