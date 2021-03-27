Кравец рассказала о своём участии в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/4af7f4f8-9016-11eb-8402-96000091f725_660.jpg Марина Кравец Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Марина Кравец поделилась впечатлениями об участии в проекте «Маска» на НТВ. Артистка призналась, что по условиям шоу ей запретили шутить, чтобы её героя нельзя было рассекретить сразу.

Однако жюри угадало участницу исключительно по её вокалу. А в самом начале сезона — ещё и по аристократическим осанке и манерам. Сама Кравец жалеет, что ей пришлось покинуть проект, так как он оказался для неё очень интересным, но шоу есть шоу, приходит к выводу резидент Comedy Club.

Изначально вместе с создателями проекта решили, что мне нельзя шутить... В итоге все персонажи в беседах с жюри были весёлые и живые, а я, скажем так, очень таинственная... В какой-то момент решила: «Хорош!». И дала себе волю! Жаль, что ненадолго, — признаётся в своём микроблоге талантливая артистка.

После снятия маски Солнца Марина Кравец и в самом деле сыпала шутками направо и налево. Артистка насмешила жюри, признав, что судьи такие же, «как в телевизоре».

По словам Кравец, она получила огромное удовольствие от участия в шоу. Артистка отдельно поблагодарила «наикрутейшую» творческую команду, потрясающий балет и постановщиков.

А для нас с Еленой Терлеевой этот проект подошёл к концу! — посмеялась напоследок певица, намекая на слитый в Сеть список с якобы правильными менами героев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Марина Кравец произвела фурор в шоу «Маска», оказавшись в костюме Солнца. Певице пришлось снять маску в очередном выпуске популярной программы на НТВ.