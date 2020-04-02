Коронавирус остановил возвращение реалити-шоу «Семейка Осборнов»

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Американская певица и актриса Келли Осборн, также известная как дочь Оззи Осборна, заявила, что в 2020 году должен был состояться перезапуск реалити-шоу «Семейка Осборнов», рассказывающего об их жизни.

Певица отметила в интервью ET Live, что съёмкам не суждено состояться из-за пандемии коронавируса. Она также рассказала, что семья была готова к работе над проектом, потому что здоровье отца начало улучшаться после продолжительной болезни.

Он очень хочет выйти из дома, и теперь он снова не может это сделать. Он всё время так и говорит мне: «Я был на карантине почти два года и наконец-то чувствую себя лучше, а теперь на карантине весь мир», — процитировала она слова артиста.

71-летний музыкант испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Из-за болезни Паркинсона он был вынужден отменить американскую часть гастролей тура No More Tours II.

NEWS.ru сообщал, что Осборн принимает большое количество болеутоляющих. Музыкант постоянно испытывает сильную боль. Сначала у него появилась инфекция в руке, потом Осборн подхватил воспаление лёгких, а когда он вылечился, то получил травму шеи.