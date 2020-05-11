Коронавирус диагностирован у Влада Соколовского

https://static.news.ru/photo/a43ca47e-93a4-11ea-bac6-fa163e074e61_660.jpg Влад Соколовский Фото: vs20/instagram.com

Российский певец Влад Соколовский заразился коронавирусом. Об этом певец сообщил в социальных сетях.

Бывший супруг певицы Риты Дакоты рассказал, что сначала у него появился кашель с мокротой, который сопровождался температурой 37,8. Временами она поднималась до 39 градусов. Тогда исполнитель вызвал врачей на дом, которые взяли у него мазок их горла.

Через два дня пришёл первично положительный анализ, сказали подождать повторный и самоизолироваться, если нет температуры или вызвать службу при высокой. К тому времени температуры не было, так что я просто остался дома, — написал исполнитель в Instagram.

Он пожаловался поклонникам, что позже у него начались проблемы с кишечником. Это является ещё одним симптомом коронавируса, отметил Соколовский.

Исполнитель предупредил всех, с кем недавно контактировал. По его словам, это было просто, поскольку он виделся с ограниченным кругом лиц.

Исполнитель не понимает, как ему сделать компьютерную томографию. Он заявил, что в обычной больнице, ему не будут её делать, поскольку заняты сложными случаями, а поехать в частную клинику он не может, так как находится на самоизоляции и не может выходить из дома, чтобы никого не заразить.

На моем опыте будьте уверены, что это не миф — проблема существует и надо отнестись к ней максимально серьёзно. Каждый по-своему проходит это заболевание в силу своего иммунитета, но важно не разносить это дальше, — написал Соколовский, призвав подписчиков внимательно относиться к своему здоровью.

NEWS.ru писал, что заслуженный артист России Михаил Ефремов стал испытывать проблемы с употреблением спиртного из-за пандемии коронавируса. Актёр подчеркнул, что не является «домашним алкоголиком», ему необходимы пабы и бары, которые сейчас закрыты.