Певица Наталья Королёва рассказала о недвижимости семьи в Майами, принадлежащей её семье. По словам артистки, собственных квадратных метров у неё в США нет, однако есть где остановиться во время поездок по американскому континенту.
Несколько квартир принадлежат матери — Людмиле Порывай. Их женщина сдаёт в аренду.
Когда мы приезжаем в Майами, она одну из квартир отдаёт нам, — рассказала Королёва в интервью «Собеседнику».
Несмотря на то, что певица приезжает к Атлантическому океану регулярно, обзаводиться недвижимостью она не желает. По её словам, расходы на её содержание слишком высоки и приводят «к постоянному стрессу».
Ранее, как писал NEWS.ru, Королёва пожаловалась на нашествие крыс, которые завелись рядом с её дачей в подмосковном Крекшине.