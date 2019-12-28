https://static.news.ru/photo/f370e080-19df-11ea-ad22-fa163e074e61_660.jpg Фото: koroleva__star/instagram.com

Певица Наталья Королёва рассказала о недвижимости семьи в Майами, принадлежащей её семье. По словам артистки, собственных квадратных метров у неё в США нет, однако есть где остановиться во время поездок по американскому континенту.

Несколько квартир принадлежат матери — Людмиле Порывай. Их женщина сдаёт в аренду.

Когда мы приезжаем в Майами, она одну из квартир отдаёт нам, — рассказала Королёва в интервью «Собеседнику».

Несмотря на то, что певица приезжает к Атлантическому океану регулярно, обзаводиться недвижимостью она не желает. По её словам, расходы на её содержание слишком высоки и приводят «к постоянному стрессу».

Ранее, как писал NEWS.ru, Королёва пожаловалась на нашествие крыс, которые завелись рядом с её дачей в подмосковном Крекшине.