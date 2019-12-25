https://static.news.ru/photo/85bfe028-274e-11ea-865b-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная певица Наташа Королёва предстала перед поклонниками в новом образе. Звезда не только сделала себе новую укладку, но и увеличила губы.

Фанаты заметили неестественно полные губы, которые едва помещались в кадр.

Эти пластиковые губы выглядят ужасно, — написал один из подписчиков звезды под её видео в Instagram.

Врач — дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова отметила, что артистка превратилась в сгусток филеров. По её словам, лицо Королёвой выглядит раздутым, потому что её косметолог заполнил даже анатомические складки, передаёт teleprogramma.pro.

Как ранее писал NEWS.ru, Королёва ответила на критику поведения своего сына — 17-летнего Архипа. Подросток попал на видео во время весёлой вечеринки со знакомыми. Стол был уставлен бутылками со спиртным. Дети танцевали и кривлялись на камеру.