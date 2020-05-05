Королёва и Тарзан отметили тортом годовщину своего первого свидания

https://static.news.ru/photo/37c2d8ca-8eab-11ea-a241-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва и Сергей Глушко Фото: tarzan___official/instagram.com

Звёздная пара Наташа Королёва и Сергей Глушко отметили День абрикосового варенья. Этот личный праздник стал уже семейной традицией и появился благодаря их первому свиданию.

Познакомились артисты, когда Королёва была ещё замужем за композитором Игорем Николаевым. Певица пригласила Глушко в своё шоу, а когда отношения с мужем разладились, решила присмотреться к танцору. Она не скрывает, что первой проявила к нему интерес.

Сергей был не против и позвал певицу на свидание в свою маленькую съёмную «хрущёвку», из угощения у него была только банка абрикосового варенья. С тех пор пара отмечает свой собственный праздник — День абрикосового варенья, пишет Teleprogramma.pro.

В этом году из-за режима самоизоляции праздник отметили дома. Супруги заказали торт, украшенный фигурками абрикосов.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Глушко объяснил, почему он уже 20 лет живёт в гармонии с певицей Наташей Королёвой.