Заслуженная артистка РФ Наташа Королёва показала, как весело встретила Новый год на даче в подмосковном Крекшино. Она исполнила задорную песенку про деда Мороза в паре с Владимиром Винокуром.
В руке Наталья держала пластиковую рюмку с жидкостью цвета виски.
Мой Дед Мороз, дай укушу твой красный нос! — пела 45-летняя артистка.
Поклонники певицы даже позавидовали такой весёлой публике в гостях у певицы, некоторые попросились в гости. Наташе Королёвой пожелали всех благ, чтобы её мужчины «баловали и радовали» певицу. Певицу назвали «зажигалочкой» и «умницей», по ходу признавшись ей в любви.
Ранее NEWS.ru сообщал, что популярная певица Наташа Королёва предстала перед поклонниками в новом образе. Звезда не только сделала себе новую укладку, но и увеличила губы.
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