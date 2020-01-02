https://static.news.ru/photo/92a9eb68-2dce-11ea-b2cc-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заслуженная артистка РФ Наташа Королёва показала, как весело встретила Новый год на даче в подмосковном Крекшино. Она исполнила задорную песенку про деда Мороза в паре с Владимиром Винокуром.

В руке Наталья держала пластиковую рюмку с жидкостью цвета виски.

Мой Дед Мороз, дай укушу твой красный нос! — пела 45-летняя артистка.

Поклонники певицы даже позавидовали такой весёлой публике в гостях у певицы, некоторые попросились в гости. Наташе Королёвой пожелали всех благ, чтобы её мужчины «баловали и радовали» певицу. Певицу назвали «зажигалочкой» и «умницей», по ходу признавшись ей в любви.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярная певица Наташа Королёва предстала перед поклонниками в новом образе. Звезда не только сделала себе новую укладку, но и увеличила губы.