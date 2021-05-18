Умер подаренный британской королеве щенок корги

https://static.news.ru/photo/dac5377e-b895-11eb-9c1d-96000091f725_660.jpg Фото: Andrew Matthews/ТАСС

Королева Елизавета II переживает новую утрату — умер щенок корги, которого ей подарили в утешение во время болезни покойного принца Филиппа, пишет The Sun.

Пятимесячный пёс по кличке Фергюс стал подарком принца Эндрю, который хотел поддержать королеву. Однако щенок прожил совсем недолго, причина его смерти не разглашается. По словам источника во дворце, Елизавета остро переживает новую утрату.

Королева опустошена. Все, кого затронула новая трагедия, расстроены, ведь это произошло так скоро после того, как королева потеряла супруга, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Елизавета II назвала подаренных ей двух щенков корги в честь погибшего во время Первой мировой войны дяди и любимого озера, расположенного в Шотландии. Новых питомцев королеве подарили после того, как состояние её супруга принца Филиппа ухудшилось.

В декабре 2020 года стало известно о смерти предпоследней собаки Елизаветы II — дорги (помесь корги и таксы) по кличке Вулкан. У королевы осталась после этого только одна собака — дорги Кэнди.

Первая собака породы корги по кличе Сьюзан была подарена Елизавете на её 18-летие. Несколько лет назад королева решила больше не заводить новых питомцев. В силу возраста, она переживала, что собаки однажды останутся без неё.