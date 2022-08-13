Концерты Малинина и Семенович отменяются на юге

Фото: malinin.ru

Александр Малинин

Концерты Александра Малинина и Анны Семенович отменяются на юге из-за дорогих билетов. Певец с сыном намеревался выступить в нескольких городах, однако зрители отказались покупать билеты на его выступление, сообщает PROZVEZD.

В Геленджике артисту не удалось собрать и трети зала: билеты стоимостью от 1700 до 6000 рублей зрителям показались дороговатыми. Вероятнее всего, предполагает издание, концерт будет отменён.

Аналогичная ситуация складывается и в Сочи, где Малинин должен выступать через несколько дней.

Звёзды должны понимать, что люди не готовы платить по 12 тысяч рублей за два места на третьем ряду. Время непростое, а гонорары артисты не снижают. Вот и получают отмены: билеты не продаются. Людям, дай Бог, заплатить за жильё и еду на отдыхе, — прокомментировали ситуацию порталу в билетных кассах.

В такой же ситуации оказалась Анна Семенович, совместный концерт которой с группой «Земляне» отменили в Геленджике. На собранную в кассах сумму не удалось бы покрыть даже перелёт певицы.

Кристина Орбакайте выступает на побережье в полупустых залах. На её концерты билеты также продаются с трудом. Хорошие сборы на юге в этом году были у Хабиба. Как рассказал изданию промоутер Сергей Лавров, исполнитель хита «Ягода-малинка» запросил небольшой гонорар — 600 тысяч рублей за выступление, билеты были недорогими и на концерт пошла молодежь.

Очень хорошие сборы были у Филиппа Киркорова и Григория Лепса.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко не согласился со словами певицы Анны Семенович, которая заявила, что российский шоу-бизнес процветает на фоне санкций. По его мнению, в связи с отъездом некоторых артистов наблюдается упадок концертной деятельности.