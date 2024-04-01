Концерты, драка, суд с расчленителем: куда пропал «маэстро» Понасенков

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Евгений Понасенков

СМИ сообщили, что историк и блогер Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) начал давать концерты за границей. Как проходят выступления «маэстро», где он сейчас, куда пропал Понасенков?

Где сейчас Понасенков

Как сообщает Telegram-канал «Редакция ШМЕЛЬ», после вступления в силу закона о запрете покупки рекламы у иностранных агентов Понасенков стал искать альтернативные источники заработка. Так, ресурс поделился видео с выступления историка на Кипре, в ходе которого он шутил про Россию.

«Иноагент устраивает концерты за границей (на сей раз на Кипре), где демонстрирует свои таланты и пытается шутить на актуальные темы, естественно, связанные с Россией. Понасенков в ходе общение с залом рассказал, что за достаточно крупную сумму проведет ужин со своими самыми ярыми поклонниками», — пишет Telegram-канал.

Источник отмечает, что перед началом концерта Понасенков иронично поинтересовался у зрителей, есть ли среди них представители силовых структур.

«Вот так примерно выглядит быт тех „светочей“, которые так любят поучить россиян, как правильно жить. Если их лишить государственных площадок и контрактов от отечественных рекламодателей — скромные залы размером с сельский Дом культуры и платные званные ужины. Другой вопрос, сколько стоит билет на демонстрацию фотографий из личного архива в стиле „как я провел это лето“ и кто за это платит», — отмечается в публикации «Редакции ШМЕЛЬ».

Ранее Понасенков обратился к подписчикам на своей странице в социальной сети. Историк выразил уверенность в наличии негативных событий в будущем.

«Спасибо, маэстро, очень обнадеживает», — прокомментировала сообщение Понасенкова фотомодель Алена Водонаева в своем Telegram-канале.

Что за драка с участием Понасенкова

7 июня Понасенков вместе с другом Рамисом Зариповым прогуливались в центре Москвы, когда к ним подошел 55-летний Олег Дибров. Как позже рассказал Понасенков, Дибров начал к ним «приставать и не давал пройти». Тогда Зарипов оттолкнул мужчину. Дибров упал назад, ударился головой об асфальт и получил открытую проникающую черепно-мозговую травму.

Мужчину госпитализировали. Врачи пытались стабилизировать состояние Диброва, однако через несколько дней он умер, не приходя в сознание.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Евгений Понасенков

На Зарипова тогда возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, однако, по данным Telegram-канала Baza, дело на друга Понасенкова переквалифицировали в конце декабря 2023 года. Его обвинили по части первой статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы. Суд по данному должен пройти в ближайшее время.

Почему Понасенков судился с историком-расчленителем Соколовым

В начале декабря прошлого года стало известно, что Понасенков выиграл суд против историка Олега Соколова, отбывающего срок за убийство и расчленение аспирантки Анастасии Ещенко. Соколова обязали выплатить Понасенкову 320 тыс. рублей за кражу его научных трудов.

Как сообщал источник, блогер подал в суд на бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета за то, что он присвоил его исторические идеи и концепции. По данным прессы, блогер остался доволен решением суда, его адвокаты считают, что выплаты будут производиться ежемесячно из пенсии Соколова, а также из заработанных им денег, если осужденный работает в местах лишения свободы.

До этого Понасенков дважды выигрывал в судах против Соколова. Блогер несколько лет назад обвинил доцента СПбГУ в краже своих трудов. Соколов все отрицал и даже обвинял Понасенкова в том, что именно из-за его действий убил и расчленил студентку. По его словам, блогер оказал на него «психотравмирующее» действие.

Почему Понасенков стал иноагентом

В ноябре 2023 года суд во второй раз отказался исключить Понасенкова из реестра иностранных агентов. Представитель Министерства юстиции заявил, что историк должен оставаться в этом списке, потому что записал за рубежом более 30 видео о «превосходстве западной цивилизации путем аллегорий и метафор».

Представитель историка в исковом заявлении указал, что поездки за границу и проживание там законами не ограничены. 27 ноября на слушании представитель Минюста отметил, что в своих роликах Понасенков призывал сравнивать Россию и европейские страны. В некоторых его видео участвовали Марк Фейгин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Валерий Соловей (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В апреле 2023 года Понасенков уже обращался в органы с требованием снять с него статус иноагента. По его словам, на тот момент уже был год, как он не получал финансирование из-за рубежа. Летом суд отказал ему без объяснения причин.

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