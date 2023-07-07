Концерт Алены Швец в Нижнем Новгороде отменили за час до начала

Фото: vk.com/alyonashvets

Алена Швец

В Нижнем Новгороде за час до начала отменили концерт певицы Алены Швец. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил организатор мероприятия — концертная площадка Milo Concert Hall. Изначально выступление перенесли на 45 минут, но позже было объявлено об отмене.

К сожалению, концерт Алёны Швец отменяется по техническим причинам. Возврат билетов осуществляется в местах их приобретения, — сообщил организатор.

Зрители в комментариях потребовали вернуть комиссию за приобретение билета, а также назвать точную причину отмены мероприятия. Некоторые отметили, что сопровождали на концерт детей, которые ехали из областных городов.

В июне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обращалась в Генпрокуратуру с требованием проверить творчество певицы на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. В ответ певица заявила, что ее команда «не пропагандирует никакие идеалы, ориентации и взгляды на жизнь» и попросила обратить внимание на ее новое творчество, где «подчеркиваются традиционные ценностные ориентиры на любовь, дружбу и чувство прекрасного». Швец заявила, что готова к диалогу с Екатериной Мизулиной.

В январе 2022 года Саратовский суд постановил заблокировать клип Алены Швец «Две девочки» из-за пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.