Суд постановил заблокировать клип Алёны Швец из-за пропаганды ЛГБТ

Саратовский суд постановил заблокировать клип Алёны Швец «Две девочки» из-за пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. На ролик пожаловались активисты «Мужского государства» (запрещённая в России экстремистская организация), сообщило издание Mash в своем Telegram-канале. Клип был опубликован в YouTube в июне 2021 года и набрал уже более 2 млн просмотров.

Суд нашёл в клипе пропаганду однополых отношений. Прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием удалить видео. В настоящее время решение ещё не вступило в законную силу и видео доступно для просмотра.

Кроме «Мужского государства» на ролик пожаловалась саратовскиий детский омбудсмен Татьяна Загородняя. Она также увидела в нём пропаганду ЛГБТ.

Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал МУЗ-ТВ на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Поводом послужил показанный в эфире перформанс российского певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы, которые появились на церемонии вручения традиционной премии МУЗ-ТВ и вели себя как влюблённая пара. Журналисты назвали этот выход на красную дорожку гей-свадьбой. Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».