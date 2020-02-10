Медиакомпания «Би-би-си» заявила о планах создать сериал о шведской экоактивистке Грете Тунберг. Проект будет посвящён рассказу о её взрослении.
Студия BBC Studios сделала заявление во время презентации в Ливерпуле. В настоящее время неизвестно, какое название получит сериал и сколько в него войдёт эпизодов,
Шоу будет создано научным подразделением медиакомпании. В проекте покажут не только то, как проходит кампания Тунберг, но и будут собраны комментарии экспертов, объясняющие научную сторону тех тем, которые поднимает экоактивистка в рамках своей миссии.
Кроме того, сериал покажет некоторые «тихие моменты», когда 17-летняя школьница готовит свои речи и рассуждает о жизни подростка.
Как писал NEWS.ru, шведские парламентарии Йенс Холм и Хаканом Свеннелинг предложили кандидатуру экоактивистки Греты Тунберг на получение Нобелевской премии мира. Это уже второе выдвижение 17-летней девушки к награждению.
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