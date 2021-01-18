Комиссаров намерен возродить телепроект «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/db41fd64-5976-11eb-93d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущий и режиссёр Валерий Комиссаров начал переговоры с каналом ТНТ о покупке прав на шоу «Дом-2», которое сам же и придумал 17 лет назад. Он намерен возродить популярный некогда проект, а место для эфира, по его словам, найдётся без проблем.

Это очень сложный проект, где управление контентом должно производиться не при помощи сценария, а благодаря манипуляции ситуациями. Такого опыта, тем более десятилетнего, ни у кого нет. Но я смогу возродить «Дом-2», — заявил KP.RU Комиссаров.

По словам режиссёра, его «Дом-2», где Бузова и Водонаева жили в бараках, смотрели миллионы россиян. Комиссаров заявил, что знает, как должен развиваться этот проект и впредь, чтобы стать таким же «феноменальным, как в первое десятилетие».

Таких звёзд, которых я открыл, — Собчак, Бузову, Бородину, Боню, Водонаеву, Мая, Меньщикову и других — с 2014 года не появилось ни одной. То, что там в последние годы происходило, было далеко от интересов телезрителей. Но «Дом-2» — это бренд, а даже у крупнейших мировых брендов бывали провалы, — добавил Комиссаров.

Как писал NEWS.ru, Ксения Бородина рассказала о съёмках нового сезона шоу «Бородина против Бузовой». Это шоу стало в своё время продолжением «Дома-2», где ведущие устраивали «разбор полётов» участникам телестройки. Накануне своего первого рабочего дня в студии Бородина рассказала, какой станет передача. Шоу сменит ракурс, его главной темой станет обсуждение социальных проблем. По сути, это шоу станет дублёром таких же программ, которые выходят на других федеральных каналах и где обсуждают проблемы обычных людей.

Телепроект «Дом-2» существовал на телевидении 16 лет. За это время его «выпускниками» стали многие получившие известность люди. После закрытия телестройки зрители разделились на два лагеря: одни требуют вернуть скандальный проект, другие радуются закрытию «низкопробной» программы «с сексом и мордобоями».