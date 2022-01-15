Комик Денис Чужой предрёк скорый крах российского стендапа

Известный комик Денис Чужой предсказал скорый крах российского стендапа, несмотря на то что сегодня рынок этого жанра не испытывает особых проблем. Он также опубликовал видео на You-Tube, в котором обвинил ТНТ в ускорении этого процесса.

Я уже чувствую, что скоро всё рухнет, потому что рынок очень перегрет тем, что все снимают свои стендап-шоу, какие-то вариации стендапа. И, как обычно, канал ТНТ берёт что-то хорошее и насилует до тех пор, пока от этого не останется только одна оболочка, — заявил он.

Именно поэтому, по мнению Чужого, вскоре рынок перегреется, а затем будет долго восстанавливаться. Как отмечает юморист, подобное явление наблюдалось в Америке на рубеже 80-х и 90-х годов. Комик добавил, что развитию стендапа также мешает повышенное внимание государства.

Возможно, что в ближайшее время комикам придётся отказаться от каких-то острых шуток про реальность. В общем, я оптимист. Вы меня знаете, — заключил он.

Ранее в Петербурге отменили концерт комика Руслана Белого. Городские власти рассказали, что мероприятие отсутствовало в репертуарном плане, так как на момент подачи заявки на его проведение у организатора не было уникального QR-кода. Белый нашёл данную причину формальной. По его словам, этой осенью несколько его запланированных концертов (в том числе в Петербурге) были отменены на самом деле из-за политических шуток на концертах. В частности, комик упоминает в них президента России Владимира Путина, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и митинги.